Agenda piena nel fine settimana

Oggi, domani e domenica la città è interessata da eventi e manifestazioni nelle quali si prevede una notevole partecipazione di pubblico. Stasera inizia "Murgia a morsi - Sagra della pecora", a cura di AlGraMà, presso il Monastero del Soccorso, in piazza Resistenza e nelle vie limitrofe. Con laboratori, degustazioni, mostre, stand e spettacoli. L'iniziativa dura tre giorni, fino a domenica sera.Ricca di appuntamenti è la domenica. Alle ore 9.00 parte il corteo del "18° Pellegrinaggio Cremisi" in onore della Madonna del Buoncammino, un appuntamento diventato una bella consuetudine con la partecipazione di tanti bersaglieri, provenienti da varie città. Nel pomeriggio, ore 16, dalla Cattedrale è in programma la processione per riportare la statua della Madonna del Buoncammino al santuario.In centro si tiene anche il raduno e l'esposizione di auto e moto storiche, in via Ottavio Serena, con organizzazione da parte dell'associazione "La banda degli Amish".Domenica si tiene anche la prima gara ciclistica 1° Mediofondo "Freedom Altamura", lungo le strade provinciali.Le disposizioni per il trafficoIl comando di Polizia Locale ha emesso due ordinanze con cui disciplina la circolazione stradale e la sosta. Con ordinanza n. 341, per i giorni 16, 17 e 18 settembre, in concomitanza con "Murgia a morsi", viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare e l'istituzione del divieto di sosta (con rimozione) in corso Umberto I (tra via Zara e piazza Resistenza), piazza Resistenza, via Garibaldi, via Ottavio Serena e via XX Settembre, con deviazione del traffico nelle vie limitrofe. Con ordinanza n. 343, inoltre, per il raduno e il corteo dei Bersaglieri in data 18 settembre viene disposto il divieto a tutti i veicoli, dalle ore 9 e sino alle ore 13 e comunque sino al transito del corteo, di accedere o circolare nelle vie interessate dal percorso: piazza Zanardelli, via XX Settembre, piazza Resistenza, corso Federico II di Svevia, piazza Duomo (celebrazione della messa alle ore 10.30), corso Federico II di Svevia, piazza Unità d'Italia, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto I, via Milano, viale Martiri del 1799 e piazza Zanardelli. In ogni via interessata, volta per volta la circolazione riprenderà dopo il transito del corteo.Si comunica anche che per la gara ciclistica, organizzata da Asd Freedom Cycling Team in data 18 settembre, con decreto della Prefettura di Bari è stata ordinata la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare per tutto il percorso e per l'intera durata, dalle ore 9 e presumibilmente con la fine alle ore 13, sui seguenti tratti di strada: S.P. 157 "Altamura Quasano", attraversamento al km 2+700 circa; S. P. 159 "Gravina - San Giovanni - Innesto S.S. 96, dal km 12+800 circa al km 13+400 circa; S. P. 175 "Dalla S. S. 96 al Pulo di Altamura", attraversamento nel tratto compreso tra il km 2+500 circa e il km 1+000 circa.Pertanto, in tutti i casi, se non strettamente necessario, sono consigliati percorsi alternativi rispetto alle aree interessate dalle manifestazioni e dagli eventi.