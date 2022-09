Madonna del Buoncammino, Altamura di nuovo in festa

Piazza Zanardelli: - da angolo Via Matera-Via P.Colletta a Via Mastrangelo;

Si svolge in tre giorni la festa della Madonna del Buoncammino: 9-10-11 settembre. Oltre al programma religioso, che domenica sera prevede la messa in Cattedrale alle ore 18.30 e la processione, l'Associazione Madonna del Buoncammino ha organizzato anche due concerti. Il palco verrà allestito in piazza Zanardelli. Venerdì 9 settembre l'ospite sarà Anna Tatangelo, alle ore 21.30, mentre sabato 10 settembre si esibirà il trio musicale femminile Appassionante, alle ore 21.00.Per la concomitanza con la festa, è stata rivista la disciplina del traffico nell'area di piazza Zanardelli, con due ordinanze del comando di Polizia locale.Condel 5 settembre u.s., visto l'allestimento del palco per concerti in piazza Zanardelli, nei giorni 9-10 settembre si dispone:l'inversione del senso unico di marcia veicolare sulle seguenti piazze, strade o tratti di esse:l'istituzione del doppio senso di marcia veicolare sulle seguenti piazze, strade o tratti di essesi conferma il "divieto di sosta" (0-24)- su ambo i lati- con rimozione, istituito con ordinanza dirigenziale n. 121/2022, sulle seguenti strade-piazze o tratti di esse:si dispone che la chiusura del traffico veicolare come sopra indicata non impedisca l'accesso pedonale agli immobili e alle attività commerciali siti nei tratti di strada interessati dalla chiusura.Condel 5 settembre u.s., per i giorni 9-10-11 settembre si dispone:1. è vietata la circolazione veicolare e la sosta nei seguenti giorni:- 9/9/2022 dalle ore 14,00 alle ore 24,00;- 10/9/2022 dalle ore 14,00 alle ore 24,00;- 11/9/2022 dalle ore 8,00 alle ore 24,00;nella Z.T.L. di P.zza Zanardelli, fatta esclusione per gli automezzi dei residenti, deviando il traffico veicolare nel seguente modo: da C.so Umberto I per via Zara con l'obbligo di svolta a sinistra per viale Martiri; da viale Martiri per via Petrarca o via Napoli; da via Matera per via Q. Sella; da via Dei Mille per via S. Martino (quest'ultima via sarà regolamentata con il doppio senso di marcia e contestuale divieto di sosta su ambo i lati).2. è vietata la sosta dalle ore 14,00 del 9/9/2022 alle ore 24,00 del 11/9/2022, su ambo i lati:- in via O. Serena;- in via XX Settembre;- in Piazza Resistenza;- in viale Martiri da via Zara ad angolo via O. Serena.L'Amministrazione comunale invita a "prediligere percorsi alternativi per la circolazione dei veicoli, rispetto all'area di piazza Zanardelli, se non strettamente necessario".