Altamura celebra la Madonna del Buoncammino

Oggi Altamura festeggia la Madonna del Buoncammino, celebrando l'arrivo della statua in città. Qui resterà quattro settimane, durante le quali sarà onorata anche con la festa di settembre. A Maria Santissima del Buoncammino gli altamurani sono legati e affezionati per un'antica storia di devozione. E' dedicato un importante santuario, meta di pellegrinaggio.Il culto di Maria Santissima del Buoncammino risale nei secoli, quando sulla vecchia via per Bari era stata collocata un'edicola sacra dove i viandanti e i commercianti si fermavano in preghiera nella speranza di un viaggio sereno, senza pericoli. Successivamente quell'edicola è diventata una cappella fuori dalle mura, ben distante dalla città rispetto ad oggi. Negli scorsi anni '60 la Chiesa locale stabilì l'elevazione di quel luogo a santuario, per corrispondere alla devozione di una moltitudine di fedeli.Caratteristica di questa fede, è la lunga serie di "ex voto" che sono presenti nel santuario stesso. Sono gesti di gratitudine per essere scampati ad un incidente stradale, essere stati salvati da un fulmine, aver ottenuto la guarigione da una malattia.Programma- La festa inizia alle 16 con l'asta della bandiera in via Bari 175.Alla fine, generalmente dopo le 20, partirà il carro della Madonna, trainato da quattro buoi bianchi arrivati dal Pollino, e preceduto dalla sfilata di cavalli, la "cavalcata". Momento molto atteso che unisce solennità e folclore.Dopo la "cavalcata" e la processione, intorno alle 23.00 la deposizione della statua in Cattedrale.