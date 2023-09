Luminarie accese e spettacoli di strada, iniziata la festa

Con l'accensione delle luminarie e con gli spettacoli di artisti di strada si è aperta la festa settembrina dedicata a Maria Santissima del Buoncammino a cui la città è legata da un'antica devozione e da un affetto che non conosce tempo. La città è vestita a festa.Ieri sera l'apertura con l'accensione delle luminarie (anche con spettacoli in cui le luci si accendevano con la musica); con la coinvolgente Euroband; con il grazioso spettacolo del Carillon vivente, composto da una ballerina in piedi su un pianoforte mobile che veniva suonato da un pianista; con gli artisti di strada, le acrobazie e i giochi di luce del gruppo "New Impact of south".Domani 10 settembre è il giorno delle solennità religiose, molto attese. Alle ore 18.30, in piazza Duomo, è in programma la messa presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti. Dopo la messa, ci sarà la processione con la statua della Madonna portata su un carro addobbato con fiori. A mezzanotte, è previsto un doppio spettacolo di fuochi d'artificio. Il luogo di accensione, che ovviamente sarà interdetto alla circolazione stradale, è posizionato nella parte retrostante il santuario della Madonna del Buoncammino.Il luna park è allestito nelle strade dell'arte artigianale di Grotta formica.Le altre notizia sulla festa della Madonna del Buoncammino (clicca sui link):