Asta della bandiera aggiudicata ad impresa di divani

Avvincente finale per l'asta della bandiera della festa della Madonna del Buoncammino. È stata aggiudicata alla News srl (azienda di divani) per 40.000 euro. Tanti i rilanci tra News srl e la famiglia Schiavarelli che ha rilanciato numerose volte in un incerto batti-ribatti.I fondi incamerati dall'associazione con la tradizionale asta della bandiera verranno utili per organizzare la festa di settembre.