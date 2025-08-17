Bandiera del Buoncammino
Asta della bandiera aggiudicata ad impresa di divani

Quotazione di 40.000 euro

Altamura - domenica 17 agosto 2025 21.37
Avvincente finale per l'asta della bandiera della festa della Madonna del Buoncammino. È stata aggiudicata alla News srl (azienda di divani) per 40.000 euro. Tanti i rilanci tra News srl e la famiglia Schiavarelli che ha rilanciato numerose volte in un incerto batti-ribatti.

I fondi incamerati dall'associazione con la tradizionale asta della bandiera verranno utili per organizzare la festa di settembre.
