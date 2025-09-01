madonna buoncammino ny
La Madonna del Buoncammino festeggiata anche negli USA

Quest'anno è il centenario dell'associazione americana

Altamura - lunedì 1 settembre 2025 20.08
La Madonna del Buoncammino, protettrice di Altamura, è stata festeggiata anche negli Stati Uniti d'America dove la tradizione e la devozione sono molto longeve. Infatti questo è un anno particolare: ricorre il centenario della nascita dell'associazione del Buoncammino (Society) a New York.

Gli emigrati altamurani e pugliesi negli Stati Uniti la celebrano dal 1925 a fine agosto (oppure nei giorni a cavallo tra agosto e settembre), a North Bergen, nel New Jersey. C'è un'area intitolata, il "Buoncammino Park", di proprietà dell'associazione che porta il nome della Madonna, con una cappella in cui è esposta una copia della statua originale. La festa s'intitola "The feast of Our Lady of Buoncammino". E' un'occasione per le famiglie dei discendenti degli altamurani e pugliesi di origine di stare insieme, fare un barbecue e intrattenersi e ovviamente pregare la loro protettrice e seguire la processione. Non c'è l'asta della bandiera; c'è invece l'elezione di Miss Altamura.

Quest'anno per il centenario ha partecipato una delegazione altamurana composta dal sindaco Vitantonio Petronella, dal presidente del consiglio comunale Luigi Lorusso, dall'assessore Tommaso Lorusso, dal vicario episcopale don Angelo Cianciotta e don Peppino Creanza (hanno concelebrato la messa) e dall'imprenditore Vito Barozzi che ha sostenuto l'iniziativa.

Il sindaco Petronella e Lorusso hanno espresso la "gioia" per la loro partecipazione, hanno ringraziato il presidente dell'Associazione, Michael Pallotto, e il presidente della Federazione dei Pugliesi Uniti, John Mustaro, e lo stesso Barozzi che ha reso possibile questo viaggio. Il Buoncammino Park è "un simbolo vivente della nostra storia, un pezzo di Altamura trapiantato nel cuore dell'America. È un luogo di incontro, di preghiera, di celebrazione della nostra identità".
  • Madonna del Buoncammino
