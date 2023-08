Madonna del Buoncammino, i programmi di settembre

L'associazione Maria Santissima del Buoncammino ha comunicato il programma delle celebrazioni religiose di settembre.Dal primo settembre in Cattedrale, per la messa serale si alternano le parrocchie (come da locandina).La festa è programmata nei giorni 8, 9 e 10 settembre e si attende di conoscere il calendario di iniziative che si prospetta ricco, considerando la cifra record dell'asta della bandiera.Il 16 e il 17 settembre si tiene il pellegrinaggio cremisi dell'associazione dei Bersaglieri. La statua sarà riportata al santuario il 17 settembre.In questi giorni, inoltre, la Madonna del Buoncammino viene festeggiata anche negli Stati Uniti, nel New Jersey, al Buoncammino Park di North Bergen, nell'area metropolitana di New York. Quest'anno ricorrono i 98 anni delle celebrazioni negli Stati Uniti perché l'associazione del Buoncammino di New York fu fondata nel 1925.In allegato i programmi