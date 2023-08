Asta del Buoncammino, Gruppo imprenditori cede la bandiera

Dopo cinque anni, di cui due edizioni nel periodo COVID, il Gruppo Imprenditori Altamurani cederà la mano all'asta della bandiera. L'ultima aggiudicazione è avvenuta per 35.000 euro. Quest'anno, però, il gruppo ha deciso di lasciare spazio ad altri offerenti. Questo emerge dalle anticipazioni sulla festa in programma domenica 20 agosto.Il gruppo, di cui è portavoce Giacinto Patella, si è distinto in questi cinque anni (quando si è costituito) per attività di interesse sociale e per la vicinanza alla festa di Maria santissima del Buoncammino. Ha iniziato con la ristrutturazione dell'edicola sacra che era stata distrutta in un incidente stradale. Poi si è aggiudicata l'asta, con quotazioni che hanno ravvivato la festa. Nei due anni del Covid hanno tenuto la bandiera con delle donazioni.Alcune delle imprese del gruppo hanno fatto parte anche del progetto aziendale "Insieme per i bambini" con cui hanno sistemato gli ambienti scolastici dell'istituto Viti Maino, per gli alunni della scuola IV Novembre.