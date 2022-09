Madonna del Buoncammino: programma della festa

Oggi è la giornata principale delle celebrazioni settembrine dedicate a Maria Santissima del Buoncammino a cui la città è legata da un'antica devozione e da un affetto che non conosce tempo. La città è vestita a festa. E quest'anno le luminarie posizionate in piazza Duomo si presentano anche con una dedica sacra perché in un tondo in alto è ritratta proprio la Madonna del Buoncammino.Oggi è il giorno delle solennità religiose, molto attese. Perché le manifestazioni civili e i riti che attirano tante persone sono sempre contorno; il significato più autentico è la devozione ed è stata dimostrata in queste settimane in cui la Cattedrale è stata sempre gremita di persone in tutti i momenti della giornata.Alle ore 18.30, in piazza Duomo, è in programma la messa presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti che proprio l'altro ieri ha celebrato i cinquanta anni dall'ordinazione sacerdotale. A seguire la processione con la statua della Madonna e del Bambino portata in corteo, con il consueto bagno di folla.Alle ore 21.30 nella cassa armonica in piazza Repubblica suona la banda "Emilio Silvestri" della città di Gravina.Dopo la processione, alle ore 23.00 (orario indicativo), è previsto uno spettacolo di fuochi d'artificio. Il luogo di accensione, che ovviamente sarà interdetto alla circolazione stradale, è posizionato nella parte retrostante il santuario della Madonna del Buoncammino.