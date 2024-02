Finita la BIT a Milano, la Puglia si promuove a Sanremo

Si è conclusa a Milano la Bit, la Borsa internazionale del turismo, appuntamento a cui la Regione Puglia non manca mai e in cui ha presentato programmi, progetti e iniziative strategiche della Regione e dei Comuni.Finita la Bit, la Puglia è ora in vetrina a Sanremo. Al 74esimo Festival della canzone italiana, sono tanti gli artisti pugliesi in gara a Sanremo: da Emma ai Negramaro, da Diodato ad Alessandra Amoroso, passando per Maninni, Plant del trio de La Sad e Dario Iaculli dei The Kolors.Novità assoluta di questa edizione, la presenza della Regione Puglia che promuove la destinazione nel contesto della manifestazione musicale più amata e seguita d'Italia. In particolare, nell'ambito di "Oltre il Festival", il progetto che da lunedì 5 a domenica 11 febbraio trasforma Villa Nobel nel quartier generale di RadioMediaset, la Puglia darà il benvenuto ad artisti, addetti ai lavori e ad un vasto pubblico attraverso l'affascinante installazione luminosa #WeAreinPuglia, realizzata con la tecnica delle luminarie, che renderà ancora più accogliente il parco che fu residenza di Alfred Nobel in riviera, ora sede museale.Il luogo da sogno è dedicato agli studi creati ad hoc da sei radio nazionali e locali (Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba e Radio Bella & Monella) pronte ad ospitare tutti gli artisti della 74esima edizione del Festival della canzone italiana e tanti personaggi del mondo dello spettacolo, creator digitali e istituzioni. La Puglia, dunque, invita al viaggio mettendo sullo stesso spartito suggestioni diverse: bellezze del territorio, prelibatezze enogastronomiche, capacità di accogliere e attrattività degli investimenti in ambito turistico.