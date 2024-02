Turismo in Puglia: positivo il bilancio del 2023

Alla Bit di Milano la Regione Puglia ha tracciato un bilancio positivo del turismo nel 2023."La Puglia nel 2023 supera 16 milioni di presenze turistiche con un +4% sullo scorso anno ed un +8% di incremento degli arrivi – ha evidenziato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia -. Crescita record dei flussi stranieri con un +22% degli arrivi e +16% delle presenze: un turista su tre, in media, viene dall'estero. Tiene bene il turismo nazionale. Aumenta anche l'incoming da ottobre a dicembre, del 10% sugli arrivi e del 5% per i pernottamenti, in linea con l'obiettivo di ampliamento della stagione turistica. Centrali il lavoro condiviso degli operatori e la trasversalità di strategie e progetti in corso per lo sviluppo dei servizi e della destinazione".Di rilievo i risultati delle strategie di internazionalizzazione:• gli arrivi dall'estero (e cioè la quota di stranieri sul totale) è passata dal 29 al 34% nell'arco di un anno, nonostante l'andamento del turismo nazionale sia rimasto pressoché stazionario (+2% gli arrivi e -1% le presenze);• positivo il trend estivo: +3% gli arrivi e +0,5% le presenze da giugno a settembre 2023 rispetto al 2022;• l'incremento dell'incoming (arrivi) da ottobre a dicembre è stato del +10% e del +5% per i pernottamenti/presenze.I DATI IN SINTESII PRINCIPALI INDICATORI E LE VARIAZIONI % DEL 2023 RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTEArrivi stranieri 1.565.000 (+22%)Arrivi italiani 3.029.000 (+2%)Arrivi totali 4.594.000 (+8%)Presenze stranieri 4.988.000 (+16%)Presenze italiani 11.400.000 (-1%)Presenze totali 16.390.000 (+4%)Permanenza media 3,5 NOTTIInternazionalizzazione 34% IL TURISMO STRANIERO SUL TOTALE (+4 PUNTI IN UN ANNO)Arrivi 30% (+3 PUNTI RISPETTO AL 2022)