Approvato un progetto per il bike sharing ad Altamura

Il bike sharing arriverà ad Altamura. Il Comune ha approvato un progetto per il posizionamento di sistemi di scambio di biciclette. I dettagli sono stati comunicati dall'amministrazione comunale che, con delibera, ha approvato un progetto, inizialmente a carattere sperimentale, per la gestione di un servizio di bike sharing elettrico con una flotta di 125 biciclette elettriche di ultima generazione, da dislocare in 25 stazioni virtuali, Le bici saranno disponibili per 365 giorni l'anno attraverso un'applicazione per smartphone, garantendo una capillarità del servizio.Ogni stazione occuperà un'area di 10 mq, con dimensioni di 5m x 2m, disposte in varie zone della città e selezionate dopo analisi del traffico. Le zone sono localizzate in presenza di infrastrutture e punti di interesse, individuate anche nei pressi delle fermate delle autolinee e nella stazione ferroviaria e delle scuole. In particolare, il soggetto gestore di sharing mobility, individuato da avviso pubblico, è la società Vaimoo S.r.l., in collaborazione con Ferrovie Appulo Lucane."Siamo certi - dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore con delega alla mobilità, vaibilità e trasporti Cecilia Tafuni - che questo servizio sia di supporto al sistema di trasporto locale, oltre che un grande investimento verso le vie del green e della mobilità. Il nostro interesse è attento nel coprire l'intero territorio comunale con queste 25 stazioni, così da consentire ai cittadini di utilizzare le ebike e lasciare i propri veicoli personali, contribuendo a migliorie nel traffico e riducendo l'inquinamento".Vaimoo è una delle società più attive in questo segmento della nuova mobilità sostenibile. Infatti opera in numerosi Comuni d'Italia e d'Europa (Bari, Asti, Berlino, Stoccolma, Cambridge, ecc.). Vaimoo fa parte del gruppo imprenditoriale Angel, fortemente operativo nel settore dei trasporti: la MerMec è l'azienda principale, molto conosciuta in Italia e nel mondo per il settore ferroviario rotabile e di recente ha acquisito lo stabilimento di Jesce-Matera.