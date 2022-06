Nel caldo pomeriggio di sabato 4 Giugno si è svolto l'evento "Murgia Cleaning Day", in collaborazione con il Parco Nazionale Alta Murgia e i giovani volontari dell'associazione ORME bike-Altamura in raduno al Centro Visite Lamalunga per una nobile causa: la rimozione di rifiuti accumulati e da tempo abbandonati lungo la strada comunale esterna che collega la città al sito famoso in tutto il mondo.La passione per la bici unita all'amore per il territorio. Sotto la spinta dei componenti di Orme Bike , nella persona di Francesco Martimucci coordinatore del gruppo junior, si è svolto l'evento "Murgia Cleaning Day. Nel pieno rispetto delle regole ecologiche all'interno del Parco Nazionale Alta Murgia i giovani volontari dell'associazione ORME bike-Altamura in raduno al Centro Visite Lamalunga per una nobile causa: la rimozione di rifiuti accumulati e da tempo abbandonati lungo la strada comunale esterna che collega la città al sito famoso in tutto il mondo. Purtroppo non si riesce a sensibilizzare a sufficienza il senso civico di coloro che nonostante la possibilità di avere la possibilità di conferire presso i centri di raccolta disponibili, puntualmente lasciano rifiuti di varia natura sui nostri bellissimi tratturi deturpando e violentando il territorio. Ben vengano queste iniziative soprattutto se si incoraggiano i ragazzi al mantenimento dei luoghi e al presidio della Murgia.Ad arricchire la conoscenza della storia dei luoghi, assieme a questi giovani ciclisti dello sterrato, in collaborazione con l'associazione "Campo 65", domenica 29 Maggio si è svolto in bici un percorso escursionistico proiettato nella storia antica e contemporanea del territorio: visita al ciclo di murales sulle pareti perimetrali dell'ex Tribunale in via Gravina, che raccontano, per immagini, la storia e le vicende umane dell'ex campo di prigionia sito in località lama Sambuco.Visita all'ex base missilistica Jupiter di Ceraso, a cui si è aggiunta la visita al vicino Jazzo Pietre Tagliate. Proseguendo poi, per lande murgiane, verso il Pulo e concludere al centro visite Lamalunga con proiezione del filmato riguardante il sito preistorico seguito da momenti di convivialità ed aggregazione.L'associazione Orme conferma il connubio tra sport, cultura, scoperta e riscoperta del territorio, volendo essere, con queste attività, presidio controllo e difesa dello stesso.