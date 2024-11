Via Appia e Cammino materano: ad Altamura il Viandanti festival

Dal 15 al 17 novembre 2024 si terrà ad Altamura la V edizione del "Viandanti Festival", un evento di Regione Puglia (Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio) che è inserito nell'ambito della più ampia strategia regionale sui Cammini, gli Itinerari Culturali e il Cicloturismo. L'amministrazione comunale è coinvolta nella partecipazione in alcuni degli appuntamenti che sono rilevanti per lo sviluppo del "turismo lento".Nel Teatro Mercadante e nel centro storico sono organizzate diverse attività tra cui workshop, itinerari a piedi e in bicicletta, mostre, concerti e convegni tematici. In programma la firma del protocollo di intesa sulla via Peuceta del Cammino Materano. Inoltre si parlerà della via Appia, recentemente riconosciuta patrimonio Unesco ma con l'esclusione del tratto murgiano.Quest'anno si torna ad Altamura per la quinta edizione dal titolo "Status Artis" che vuol avere l'ambizione di fare il punto sul tanto lavoro svolto e sui primi importanti risultati che proiettano la nostra regione tra le protagoniste del settore, capace di offrire itinerari che ormai primeggiano per presenze, organizzazione e accoglienza oltre che per una infrastruttura culturale dedicata come il festival stesso. La prima edizione si tenne ad Altamura e Santeramo ed è stato indimenticabile il concerto in Cattedrale di Ezio Bosso La Regione comunica che la prenotazione e l'iscrizione ai 3 eventi è possibile tramite un link unico, fino ad esaurimento posti: shorturl.at/6UsLn (fai copia-incolla del link)