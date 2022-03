Un servizio di ciclo noleggio per i turisti

Nei giorni scorsi Altamuralife ha dato notizia della proposta presentata al Comune per allestire una struttura mobile in piazza Duomo con funzione di assistenza e informazione ai turisti. L'idea è stata lanciata dall'associazione B&B di Altamura, insieme all'Archivio Biblioteca Museo Civico (Abmc), al Museo diocesano dei matronei (Mudima) e all'associazione Algramà.Abbiamo interpellato l'amministrazione comunale per conoscere le attività in corso. L'assessore Margherita Fiore comunica che sul tema ci sarà un confronto con i richiedenti e che nel frattempo l'amministrazione sta lavorando su altre iniziative tra cui un servizio di noleggio di bici nel centro storico."Dopo due anni di pandemia che ha avuto pesantissime ripercussioni sui settori turismo e cultura tocca ripartire con maggiore vigore - spiega l'assessore Margherita Fiore - lavorando per chiudere le ferite che inevitabilmente la crisi ha aperto. E per questo siamo impegnati - tra l'altro - nella individuazione nel centro cittadino di una struttura da destinare a vero infopoint turistico sebbene vada sottolineato che non manchino, allo stato, luoghi in cui il turista trova informazioni puntuali e supporto logistico di soggetti qualificati che a vario titolo collaborano con l'ente locale. Come la Pro Loco, associazione istituzionalmente vocata alla accoglienza turistica e alla promozione del territorio che - va detto - svolge egregiamente la propria missione, strategicamente allocata nei locali dell'immobile comunale sito nella centralissima Piazza Repubblica. La Rete Museale Uomo di Altamura, inoltre, attualmente garantisce per il Comune di Altamura un servizio di informazione e supporto organizzativo ai visitatori anche presso Palazzo Baldassarre nel cuore del nostro centro storico"."Peraltro - annuncia Fiore - presso l'ex Monastero Santa Croce partirà a fine aprile un servizio di ciclo noleggio e infopoint orientato anche al turismo green a cura del gestore di questo bene comunale che nei mesi a venire aprirà le porte ai giovani visitatori che sceglieranno di soggiornare nella nostra città. Pertanto, sebbene siamo ancora lontani dagli standard di un eccellente sistema di accoglienza turistica, questo è un target su cui siamo attualmente impegnati".Quanto alla proposta di un info point turistico provvisorio, come da proposta presentata da b&b e associazioni, l'assessore fa sapere che "alla richiesta pervenuta all'amministrazione risponderemo incontrando appena possibile i richiedenti affinché si possa avviare una programmazione coordinata tra soggetti pubblici e privati, sempre auspicabile, non potendosi ridurre il tema delle azioni strategiche nel settore turistico a mere richieste di concessioni puntuali di natura privatistica".In attesa di conoscere i prossimi sviluppi e incontri, un punto certo è che sono tutti concordi sul fatto che l'info point in via Treviso non può assolvere a questa funzione perché è decentrato.