Lo scorso 14 febbraio 2022 l'associazione B&B di Altamura, insieme all'Archivio Biblioteca Museo Civico (Abmc), al Museo diocesano dei matronei (Mudima) e all'associazione Algramà, hanno presentato in modo formale al Comune di Altamura una richiesta indirizzata alla sindaca Rosa Melodia e all'amministrazione comunale proponendo l'installazione di un info point turistico in piazza Duomo per la prima accoglienza dei turisti.L'oggetto della richiesta, infatti, è finalizzata all'allocazione in piazza Duomo di una struttura mobile con la funzione di info-point turistico, in occasione dell'avvio della imminente stagione turistica. I soggetti proponenti chiedono che la durata sia per ora limitata al periodo che va da aprile a settembre 2022, in ragione della mancanza di luoghi fisici con personale qualificato che possa fornire informazioni utili alla grande quantità di turisti che visiteranno la città murgiana.«Ad oggi dal Comune di Altamura - ha dichiarato Nicola Disabato, presidente dell'associazione di B&B - non è pervenuto alcun riscontro, nonostante il problema della mancanza di una "prima accoglienza" stia diventando sempre più pressante. I soggetti proponenti sollecitano una risposta rapida e coinvolgono la cittadinanza su un tema di vitale importanza per il settore turistico altamurano, quest'ultimo già fortemente penalizzato dalle restrizioni provocate dalla pandemia».