Sfuma il finanziamento per la rete ciclabile

All'ultima pedalata sfuma il finanziamento per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili ad Altamura. Il progetto del Comune, riguardante le campagne tra via Santeramo e via Laterza, è stato ammesso dalla Regione ma non otterrà i fondi perché non raggiunge il punteggio minimo.In tutto sono stati assegnati 13 milioni di euro, suddivisi in 15 progetti, alcuni dei quai in forma associata. La candidatura altamurana, denominata "Sulle strade di Murgia Catena", è valida come idea progettuale ed è stata ammessa ma il punteggio raggiunto è inferiore rispetto alla soglia minima (27 rispetto a 48). Quindi non è finanziata. La dotazione richiesta era 800.000 euro.Prevede la realizzazione di un percorso ciclabile che parte dal centro storico, attraverso alcune aree urbane, prosegue in via Santeramo e da qui imbocca la strada comunale esterna "Barone" per poi giungere nella zona di Murgia Catena, Pisciulo e della masseria Jesce, un'area di grande interesse naturalistico, storico e culturale a ridosso della strada provinciale 41 per Laterza. E qui intercetta un tratto dell'antica via Appia.Fortunatamente Altamura non resta a bocca asciutta. Rientra nell'itinerario interregionale della Euro Velo 5, con il tratto Gravina - Altamura dell'antica via Appia