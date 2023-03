Cicloturismo: evento promozionale alla Fiera del Levante

Sostenibile, lento e in continua crescita anche in Puglia: è il turismo su due ruote. I vertici nazionali del ciclismo e quelli politici regionali insieme agli operatori della filiera pugliese e non solo, si confronteranno su queste tematiche nel corso dell'evento "PUGLIA BIKE DESTINATION". Si svolgerà venerdì 17 e sabato 18 marzo nel Padiglione 152 della Fiera del Levante, con inizio alle ore 9, l'accesso è dall'ingresso monumentale.L'obiettivo della Regione Puglia è diventare una bike destination e cioè un luogo di vacanza scelto proprio da chi desidera fruire dei luoghi e della cultura e dell'accoglienza locale spostandosi per lo più in bicicletta. Il turismo sostenibile è tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU e centrale nei programmi UNWTO, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di Turismo.L'evento PUGLIA BIKE DESTINATION, organizzato da Regione Puglia e dall'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, sarà l'occasione per soffermarsi con esperti da tutta Italia sulle prospettive di crescita del turismo su due ruote al Sud e di farlo con dati alla mano, di conoscere meglio questo mondo del luxury hotel e dei bike hotel.