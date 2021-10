Una ciclovia dell'Appia antica

La Città metropolitana di Bari ha indetto la gara per la progettazione del tratto di ciclovia Gravina-Altamura sull'antica via Appia, un tratto del progetto "Euro Velo 5" Londra-Roma-Brindisi. L'appalto riguarda la "redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva di studio di prefattibilità ambientale, del progetto definitivo, comprensivo di Via, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento". Si tratta, in sostanza, di servizi di architettura e ingegneria. Il corrispettivo a base di gara è 252.000 euro, oltre Iva.L'intervento rientra nel Biciplan metropolitano. La realizzazione del tratto fra Gravina e Altamura è regolato da un protocollo d'intesa, firmato nel luglio 2018 tra Regione, Ente Parco dell'Alta Murgia, Città metropolitana di Bari e i due Comuni.La volontà è quella di creare un'infrastruttura per lunga percorrenza in bicicletta, per promuovere l'attività fisica, il turismo sostenibile e l'economia. Il modello di riferimento è quello delle greenways del Nord Europa dove la bicicletta non è un mezzo residuale per la mobilità bensì la prima scelta. L'itinerario Euro-Velo5, partendo dalla capitale britannica, ripercorre l'antica via dei pellegrini (quella a piedi, comunque, prendeva le mosse da Canterbury) per arrivare a Roma da cui prosegue verso sud attraverso l'antico tracciato dell'Appia Antica. Incrocia in Puglia e Basilicata i territori di alcuni Comuni come Venosa, Gravina, Altamura. Qui Jesce rappresentava l'antica stazione di posta di età romana dove avveniva lo scambio dei cavalli. Poi prosegue nella provincia di Taranto e termina a Brindisi.Nel protocollo del 2018 è stata attribuita una funzione strategica alla Masseria di Jesce come potenziale attrattore di traffico cicloturistico poiché posizionato in un'area prossima al confine con la Basilicata. Tale nuovo percorso a Gravina incrocerà - con un futuro progetto - l'itinerario ciclabile per Castel del Monte da realizzare per iniziativa del Parco dell'Alta Murgia.(Contenuto di Altamuralife - tutti i diritti sono riservati)