Turismo: alla Bit di Milano la Puglia sfodera il suo meglio

La Puglia è pronta per un nuovo passo in avanti della strategia turistica che sarà presentata nell'edizione 2024 della BIT di Milano.Protagonisti gli oltre 100 Comuni di una regione impegnata in modo corale a destagionalizzare sempre di più i flussi turistici. L'offerta, ampia e variegata, di decine di Comuni e territori uniti nella proposta turistica verrà presentata no stop nelle conferenze stampa che si svolgeranno nello stand Puglia. Sarà un palcoscenico su tutti i prodotti, le attrattive, gli itinerari, gli spettacoli, le novità in ogni stagione delle sei province pugliesi nel quale, all'incirca ogni 20 minuti, il microfono passerà a nuovi protagonisti.L'ampio spazio espositivo di 360 mq accoglierà le 45 postazioni per i 60 operatori (di cui alcuni aggregati) nei quali si svolgeranno ogni giorno mediamente 10 appuntamenti B2B al giorno per ogni singola postazione per un totale di oltre 1000 incontri business in tre giorni.L'area "cibo" sarà all'insegna di un viaggio emozionale tra i sapori della cultura enogastronomica pugliese, raccontata attraverso la Scuola di Cucina e le Mani in Pasta. La Puglia che accoglie e guarda al futuro, con un sapere frutto di una cultura millenaria unito ad una moderna formazione, sarà al centro dell'attenzione nel corso della conferenza stampa istituzionale che si svolgerà a Milano lunedì 5 febbraio ore 11. In particolare, durante la conferenza saranno presentate le performance turistiche della Puglia del 2023 e le strategie integrate per lo sviluppo della destinazione.