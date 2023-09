Altamura e la Liberazione, cosa avvenne nel 1943

Per il ciclo di incontri sui 50 anni della morte di Tommaso Fiore

Domani, 28 settembre, prosegue il calendario di iniziative legate al 50esimo anniversario della morte di Tommaso Fiore. Campo 65 Aps partecipa alle iniziative promosse e organizzate dal Comune di Altamura - Comitato Tecnico Scientifico e dal Comitato Fiore 50°, con l'evento curato dall'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea (IPSAIC), dal titolo: Tommaso Fiore e la Liberazione di Altamura - Una testimonianza diretta. L'appuntamento è alle ore 18.00, presso la sala conferenze dell'ex Monastero di S. Croce ad Altamura.Questo evento aprirà inoltre la terza edizione 2023 di "Storie dal Campo - Rassegna Internazionale su luoghi e memorie del '900" di Campo 65 dedicata alla "Liberazione, Altamura 1943".Dopo i saluti di Domenico Bolognese, presidente di Campo 65 APS, e la presentazione di Pasquale Sardone, Comitato Fiore 50 – Altamura, interverranno: Anna Gervasio Direttrice dell'IPSAIC e Vito Antonio Leuzzi, presidente IPSAIC, che illustreranno gli avvenimenti del 1943 avvenuti dopo l'8 settembre, con il carattere devastante della guerra in Puglia ed in particolare nel nostro territorio: bombardamenti, distruzioni, fucilazioni, massacri. Le relazioni saranno arricchite da testimonianze e documenti inediti di Tommaso Fiore relativi sempre al periodo successivo all'8 settembre del 1943.(foto tratta dalla locandina del convegno - soldati inglesi nel 1943 ad Altamura)