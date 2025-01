Sostituire lapide storica illeggibile

L'Associazione nazionale Cultura Identità di Altamura, rappresentata da Carlo Moramarco (referente territoriale, ha fatto richiesta all'amministrazione comunale di apporre una targa sul prospetto del Palazzo prelatizio in Corso Federico II di Svevia, in sostituzione di quella esistente, la cui descrizione è diventata illeggibile. Si chiede che la sostituzione avvenga a "cura e spese a carico del Comune di Altamura o del proprietario del Palazzo prelatizio e acquisizione delle relative autorizzazioni da parte del Comune di Altamura" che la nuova lapide riporti questa dicitura: "Qui nel Palazzo prelatizio ebbe sede dal 1748 al 188 la Università degli studi di Altamura, istituita da Carlo III di Borbone, nel centenario della Unità d'Italia"."Tale iniziativa - spiega l'associazione - si inserisce in occasione dei 290 anni del viaggio di Re Carlo di Borbone da Napoli a Palermo nel 1735" per ricordare che Carlo III di Borbone fece tappa nel territorio di Altamura, e pertanto, Cultura Identità propone all'Amministrazione comunale di Altamura l'organizzazione di un evento".