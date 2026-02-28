Franceschino Terranova
Franceschino Terranova
Eventi e cultura

Un libro dedicato a Franceschino Terranova

Con il suo teatro tenne vivo il vernacolo di Altamura

Altamura - sabato 28 febbraio 2026 10.07
Oggi, alle ore 17.00, nel teatro della parrocchia Santa Maria del Carmine in Maria Madre della Chiesa viene presentata una monografia dedicata a Franceschino Terranova, attore, regista, commediografo e drammaturgo. L'iniziativa è a cura del gruppo Altamura in collaborazione con il Teatro per il Sociale. Il libro è intitolato "A V II – monografia Franceschino Terranova", è curato da Vincenzo Basile, con prefazione di Ferdinando Mirizzi, edito dall'associazione "Lo Scrigno di Pandora" a titolo "Ferula ferita edizioni".

Ad Altamura sta crescendo l'attenzione per il dialetto altamurano o lingua altamurana. A tal proposito, ricordiamo la pubblicazione di "Antologia di scritti in altamurano", di autori vari, presentata l'anno scorso, sempre a cura di Basile e con l'edizione di "Lo scrigno di Pandora". Una pubblicazione che ha avuto anche l'obiettivo di essere la "prima pietra" di un'antologia della lingua di Altamura, tutta da costruire, e di contribuire alla definizione di un una metodologia di scrittura.

Franceschino Terranova, sarto di mestiere, ebbe un enorme interesse per il teatro in vernacolo a cui dedicò circa 70 anni della sua vita. Scrisse e diresse tante commedie per far sorridere il suo pubblico. Era presidente dell'associazione "Teatro per il sociale": il ricavato degli spettacoli veniva devoluto in beneficenza.
  • Libro
  • Presentazione libro
  • Franceschino Terranova
  • Dialetto altamurano
Altri contenuti a tema
Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia Libri Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia Presentazione del libro edito da Algramà
Un premio a Roma per il libro dei soprannomi di Altamura La città Un premio a Roma per il libro dei soprannomi di Altamura Per il concorso dell'Unione delle Pro Loco
Altamura e il suo dialetto a Gorizia, capitale europea della cultura Altamura e il suo dialetto a Gorizia, capitale europea della cultura "Ambasciatore" è Donato Laborante
In un libro tutti i soprannomi altamurani In un libro tutti i soprannomi altamurani Ben 1800, con tante storie e particolari
Altamura partecipa alla giornata nazionale del dialetto Altamura partecipa alla giornata nazionale del dialetto Iniziativa della Pro Loco
2 La Puglia al Salone del libro di Torino La Puglia al Salone del libro di Torino Tra gli eventi la presentazione del catalogo della mostra su Tommaso Fiore
Tra risate e riflessioni, il dialetto riscoperto grazie al teatro Tra risate e riflessioni, il dialetto riscoperto grazie al teatro Si è formato il gruppo amatoriale "Life". In scena al Mercadante
Grazie al libro la donazione di cinque defibrillatori Scuola e Lavoro Grazie al libro la donazione di cinque defibrillatori Protagonisti gli alunni della scuola "Tommaso Fiore" con il loro volume di racconti
Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani
28 febbraio 2026 Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani
Team Altamura, parte un "tour de force " decisivo
27 febbraio 2026 Team Altamura, parte un "tour de force" decisivo
Nuova presidente del Consorzio della Lenticchia di Altamura IGP
27 febbraio 2026 Nuova presidente del Consorzio della Lenticchia di Altamura IGP
Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga
27 febbraio 2026 Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
27 febbraio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Assistenza agli studenti con disabilità, la Regione contro il Governo
26 febbraio 2026 Assistenza agli studenti con disabilità, la Regione contro il Governo
Referendum: pubblicato l'elenco degli scrutatori
26 febbraio 2026 Referendum: pubblicato l'elenco degli scrutatori
Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni
26 febbraio 2026 Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni
Interruzione di energia elettrica, chiusura per un plesso scolastico
25 febbraio 2026 Interruzione di energia elettrica, chiusura per un plesso scolastico
Sindacati: il piano Natuzzi non va bene, protesta a Roma
25 febbraio 2026 Sindacati: il piano Natuzzi non va bene, protesta a Roma
Referendum del 22 e 23 marzo, sorteggio degli scrutatori
25 febbraio 2026 Referendum del 22 e 23 marzo, sorteggio degli scrutatori
Consiglio comunale: mozione di sfiducia non si è discussa
24 febbraio 2026 Consiglio comunale: mozione di sfiducia non si è discussa
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.