Teatro, morto Franceschino Terranova

All'età di 83 anni, oggi si è spento Francesco Terranova, da tutti conosciuto come Franceschino. Attore e regista, circa 70 anni della sua vita dedicati al teatro in vernacolo. Ha scritto e diretto tante commedie per far sorridere il suo pubblico. Era presidente dell'associazione "Teatro per il sociale": il ricavato degli spettacoli veniva devoluto in beneficenza.Così lo ricordano i suoi familiari: "Amava stare con i giovani e tutti i suoi amati attori, scenografi, aiutanti ne piangono la morte. Era un nonno speciale. Da piccolo non ha avuto la possibilità di studiare, aveva solo la 5 elementare, ma lui amava la cultura, leggeva tantissimo, amava il cinema e il teatro. La sua professione era quella di sarto".Tanti i ricordi commossi delle tantissime persone che ha fatto sorridere e delle tante che ha fatto salire sul palcoscenico.Il cordoglio è stato espresso alla famiglia anche dalla sindaca Rosa Melodia e dall'amministrazione comunale.