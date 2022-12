Altamura raccontata da ragazzi

Un pregevole progetto didattico è stato realizzato dagli alunni della classe 2^ B della scuola secondaria di primo grado "Tommaso Fiore" dell'Istituto comprensivo "San Giovanni Bosco - Tommaso Fiore". S'intitola "Ti racconto Altamura", è una pubblicazione che raccoglie fiabe e racconti scritti dagli stessi studenti.Venti ragazze e ragazzi, coordinati dalla docente Annamaria Berloco e dalla scrittrice Lucia Calia, hanno ideato dei racconti ambientati in luoghi caratteristici e suggestivi della città, dal centro storico alla Murgia, ispirandosi anche alle leggende e ai detti locali. Gli alunni della 2^ B hanno passato in rassegna anche il patrimonio storico e artistico della città. Un "viaggio" narrativo che ha consentito loro di conoscere in modo approfondito tante pagine di storia cittadina che, inoltre, sono state trasposte sotto forma di fiaba. Un progetto che ha abbinato conoscenza e scoperta delle proprie radici, ripagato da tanto entusiasmo.Per sostenere la vendita del libro, è stato realizzato anche un video, con la regia di Sario Ramingo e di Filippo Calia, rappresentante dei genitori. Il filmato contiene anche riprese aeree di Francesco Marcello Sette.Numerose le collaborazioni con associazioni e sponsor che hanno accompagnato la realizzazione del progetto.Come è stato spiegato in un incontro in sala consiliare, l'iniziativa dell'istituto guidato dalla dirigente Eufemia Patella ha anche scopi sociali. Perché i fondi raccolti con la vendita delle copie del libro, saranno utilizzati per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e per effettuare appositi corsi di formazione di primo soccorso.