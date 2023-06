Tommaso Fiore, prosegue il programma del cinquantenario

Un popolo di giganti. Tredici elaborati frutto di una ricerca iconografica sulla figura di Tommaso Fiore e su i rapporti con gli intellettuali del suo tempo: Rocco Scotellaro, Carlo Levi, don Lorenzo Milani, Giuseppe Di Vittorio, Giuseppe Di Vagno, Benedetto Croce, Pier Paolo Pasolini. Temi trattati sono anche l'esperienza di Fiore nella Grande Guerra e l'impegno politico antifascista. Schiavismo agrario. Appena trascorso il centenario della "Marcia su Roma", l'autore racconta in undici tavole l'incubo del nascente fascismo. Questa serie di elaborati è l'anteprima estrapolata dal ciclo "Sordide camicie" dedicata a Gabriele d'Annunzio. Espressione archeologica. Sette dipinti ad olio con elementi in terracotta dedicati alla Murgia. A Ugo e Ginetta. Installazione polimaterica dedicata ai Partigiani Ugo Gigante e Luigia Catteruzzi, assassinati dai nazifascisti nella Risiera di San Sabba a Trieste. Con questa opera l'autore intende ricordare anche altri martiri pugliesi trucidati dai nazifascisti come Pietro Pappagallo e Gioacchino Gesmundo caduti alle Fosse Ardeatine.

Il prof. Pegorari ci parlerà di Tommaso Fiore, uno dei protagonisti del meridionalismo liberale del XX secolo impegnato in modo particolare nella difesa dei diritti dei contadini, che insieme a Salvemini si impegnò. Fu Sindaco della "Città Leonessa di Puglia", Provveditore agli Studi, Docente di Latino e Greco, allievo di Giovanni Pascoli, e poi di Benedetto Croce. Ebbe un'intensa attività intellettuale, che spaziò da Virgilio a Erasmo da Rotterdam, da Tommaso Moro a Spinoza, con particolare attenzione, soprattutto nella seconda parte della sua vita, anche alla cultura russa. Il saggio di Pegorari, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, ricostruisce il suo impegno culturale, politico e sociale partendo dall'importanza del concetto di humanitas, base della sua formazione giovanile. Ciò che oggi più vive della sua lezione è il coraggio di sottoporre alla verifica dell'esperienza il suo pensiero politico, qualunque ne fosse il prezzo. La testimonianza più alta di questo approccio è consegnata ai suoi reportage: i taccuini scritti durante la Grande Guerra, le inchieste sulla società contadina pugliese e i diari di viaggio nell'Europa dell'Est. Ma pur nella prassi della militanza e delle responsabilità politiche non si spense mai il respiro lungo dell'utopia.