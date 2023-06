50 anni fa la morte di Tommaso Fiore, oggi le celebrazioni di ricordo

Cinquanta anni fa morì Tommaso Fiore, intellettuale meridionalista e scrittore che fece conoscere la condizione dei contadini della Murgia. Oggi, giorno dell'anniversario, si tengono delle celebrazioni., è prevista un omaggio alla tomba, alla presenza delle istituzioni e dei gonfaloni delle città di Bari e di Altamura, dei familiari, delle associazioni e dei cittadini. Saranno depositate corone di fiori.Questa sera,, l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari eseguirà il concerto "Popolo di formiche. Sinfonia meridiana", in prima esecuzione assoluta, con musiche del raffinato e prolifico compositore di origini lucane, il M° Damiano D'Ambrosio. Il concerto sarà presentato dal musicologo di livello internazionale Dinko Fabris (primo Presidente italiano della Società Internazionale di Musicologia).L'iniziativa rientra nel calendario di eventi promossi e organizzati nel 2023 dal Comune di Altamura-Comitato Tecnico Scientifico e dal Comitato Fiore 50, per rendere omaggio al noto scrittore e politico di origini altamurane.In programma l'esecuzione di musiche di Damiano D'Ambrosio su testi tratti da alcuni scritti di Tommaso Fiore (in particolare il brano Giù il tiranno, che si rifà all'Inno della Libertà, i cui versi furono scritti da Fiore nel febbraio del 1942, ed eseguito durante i lavori del 1° Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, tenutosi a Bari nel gennaio del 1944). Per l'occasione l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari sarà diretta dal maestro Silvia Massarelli, con la partecipazione del Coro polifonico "Saverio Mercadante" di Altamura diretto dal maestro Alfredo Cornacchia e la voce del cantante-attore Maurizio Pellegrini.