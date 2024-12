Si torna a casa: Team Altamura gioca al D'Angelo

Dopo i lavori di adeguamento alle norme Figc Lega Pro, torna in uso lo stadio Tonino D'Angelo. Il sindaco Vitantonio Petronella, con ordinanza sindacale n.53 di oggi, ha disposto l'autorizzazione per lo svolgimento delle gare di calcio della stagione agonistica 2024/2025, in deroga all'art. 80 del TU, per i seguenti incontri:Campionato serie C: 13 dicembre 2024 Team Altamura-Avellino, fischio d'inizio ore 20.30 - sarà l'esordio per la squadra biancorossa sul proprio campo in serie C dopo le trasferte al San Nicola di Bari;Coppa Italia: 18 dicembre 2024;Campionato serie C: 21 dicembre 2024.Nell'ordinanza vengono stabiliti anche i limiti della capienza, per un totale di 2468 posti: tribuna coperta, tifosi locali: 1768 (di cui posti a sedere 1728; posti per utenti D.A. 10; posti giornalisti 30); tribuna scoperta, tifosi ospiti: 700 (di cui posti a sedere 684; posti per utenti D.A. 16).L'Amministrazione ringrazia il Prefetto, il Questore, il Comando di Polizia Locale, il Comando dei Carabinieri, il personale di tutti gli uffici comunali coinvolti e le imprese che hanno operato. "Missione compiuta - commentano il sindaco e l'assessore Michele Mirgaldi sui social - In quasi sei mesi abbiamo realizzato ciò che molte amministrazioni fanno di solito in tanti anni. Anche questa volta noi altamurani abbiamo dimostrato di essere capaci di fare miracoli".Per la giornata inaugurale, sarà presente il ministro per lo sport Andrea Abodi. Lo ha comunicato l'on. Rossano Sasso. Domani, alle ore 17.30, alla presenza del sindaco Petronella, dell'on. Rossano Sasso, del ministro Abodi e insieme alla società Team Altamura, verrà inaugurato il "nuovo" D'Angelo. Don Nunzio Falcicchio, assistente spirituale Team, terrà la benedizione. "Una giornata importante per la città di Altamura - dichiara l'on. Rossano Sasso - per il calcio e per lo sport del territorio. Non sarà soltanto la festa per lo stadio rinnovato in cui i colori della Team Altamura appassioneranno migliaia di altamurani, ma sarà anche un momento di incontro e confronto per tutte le società sportive altamurane che praticano altre discipline con il Ministro dello Sport Abodi. Qualche mese fa in Parlamento abbiamo approvato l'ingresso del diritto alla pratica sportiva nella nostra Costituzione, attraverso la modifica dell'art.33, che stabilisce che "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme" e la presenza del Ministro - conclude Sasso - sul territorio, dimostra l'attenzione che questo Governo sta dando allo sport".