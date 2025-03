Team Altamura a Messina, vietato rilassarsi

𝗔𝗖𝗥 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜𝗡𝗔 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔34^ Giornata di Andata di serie C NowSabato 29 marzo 2025Ore 15:00Stadio "Franco Scoglio" (Messina)Team Altamura torna in campo, dopo il turno di riposo. Si gioca la quintultima giornata del campionato di serie C, girone C. In vetta la lotta per la promozione è ancora nel vivo mentre in basso, con le esclusioni di Taranto e Turris, rimane solo una postazione che "scotta" per la retrocessione. Chiude la classifica il Messina e proprio la squadra siciliana ospita gli altamurani.Manca solo il sigillo dell'aritmetica per la salvezza, un obiettivo che di fatto è raggiunto ma è sempre meglio metterlo in cassaforte. Classifica alla mano, è inevitabile anche fare un pensiero ai play-off. A Messina non ci sarà Rolando per squalifica, per il resto tutti disponibili a parte gli infortunati da vari mesi. Nelle fila dell'Altamura gli ex di turno Ortisi e Rizzo, arrivati nel mercato d'inverno.Alla vigilia della gara, l'allenatore Di Donato dice la sua: "La pausa ci è servita per recuperare le energie fisiche e mentali per portare a termine il campionato". Rispetto per l'avversaria. "Il Messina fuori dal campo ha avuto tanti problemi ma sul campo è una squadra quadrata, che sa giocare bene al calcio. Nell'ultimo periodo ha fatto benissimo. Non dobbiamo guardare la classifica. Da affrontare come se fosse l'Avellino".Dunque "partita importante per tanti versi. Abbiamo fatto un cammino straordinario. Ci manca questo punto per mettere al sicuro l'obiettivo principale. Una volta ottenuto questo, vediamo dove ci porta la classifica e avremo il dovere di fare qualcosa di importante in più".