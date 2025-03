Team Altamura in trasferta a Potenza

𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔32^ Giornata - Serie C NOWLunedi 17 marzo 2025, ore 20:30Stadio "Alfredo Viviani" PotenzaArchiviato il turno infrasettimanale, con la seconda vittoria casalinga al D'Angelo contro la Casertana. In precedenza solo contro il Taranto erano arrivati i tre punti (anche se cancellati in classifica dopo l'esclusione della squadra jonica).Si gioca al Viviani di Potenza, squadra con la tifoseria gemellata con quella altamurana. Potenza in buona posizione per i play-off, Altamura di fatto salva anche se manca il sigillo dell'aritmetica. Mancherà Silletti, squalificato."L'obiettivo principale era quello di mantenere la categoria - ha detto il tecnico Di Donato - ci siamo quasi. Non possiamo fermarci ora che arriva il bello. Dobbiamo fare più punti possibile, poi tireremo le somme e vedremo dove arriveremo. Non dobbiamo porci alcun limite e fare questa stagione in crescendo". E quindi anche Di Donato fa un pensiero ai play-off. Ma senza assilli, l'obiettivo stagionale è la salvezza e quello non è più in discussione.