Team Altamura, serata da dimenticare

Deludente prestazione del Team Altamura nel posticipo della 32^ giornata. Al "Viviani" di Potenza prende tre gol in mezz'ora. Una serata da dimenticare che, nel dopo-partita, il tecnico Di Donato liquida con parole significative: "Nel primo tempo non siamo proprio entrati in campo".Sarà stata la stanchezza oppure l'appagamento per la salvezza ormai raggiunta, anche se manca ancora il "visto" della matematica. L'intenzione era di fare bene e ottenere punti per continuare il cammino e - perché no - osare anche un altro obiettivo, cioè guadagnare una posizione nei play-off. E' bene comunque ricordare che l'obiettivo stagionale è la permanenza in serie C, altre ambizioni sono qualcosa in più.Nel Potenza anche stavolta Caturano non ha perdonato: è stato lui ad aprire i giochi e poi i padroni hanno dilagato in brevissimo tempo. Nella ripresa il gol di Grande, al suo terzo centro stagionale, ha permesso all'Altamura di accorciare le distanze.Nella prossima giornata, per effetto dell'esclusione della Turris, la squadra biancorossa riposa.