Soccer Altamura ad Aradeo per la Coppa

Dopo la convincente vittoria di domenica scorsa in campionato, per la Soccer Altamura è di nuovo tempo di Coppa Italia. La squadra altamurana, infatti, domani pomeriggio sarà impegnata in casa della Golden Eye Aradeo C5 per la quarta giornata del girone G."Bisogna vincere assolutamente - afferma la società - la squadra è in crescita e farà del suo meglio per portare a casa la vittoria. Approfittiamo dell'occasione per ringraziare ancora una volta il nostro main sponsor Maggi Michele Srl per il suo supporto".