Calcio a 5: week-end di Coppa per le altamurane

Fine settimana all'insegna della Coppa Italia nel PalaPiccinni.MASCHILE - Nella serie C2 maschile, l'Altamura calcio a 5 affronta l'Eraclio Barletta nella semifinale delle final four. Fischio d'inizio alle ore 19. Dopo aver superato i primi due turni di Coppa Puglia, i ragazzi di Mister Cristiano sono pronti ad affrontare la semifinale. Nelle finali a quattro sono impegnate anche le formazioni dell'Oissa e della Futsalento (l'altra semifinale). Domani mattina la finale.FEMMINILE - Domenica 16 marzo, alle ore 17.00, la Soccer Altamura affronta una sfida molto importante. C'è pausa di campionato per fare spazio alla Coppa Italia. Contro la Virtus Cup Sammichele la posta in gioco è alta: un posto nella final eight. Obiettivo prestigioso e importante per le biancorosse, in attesa dei verdetti di campionato (mancano due gare alla fine della stagione regolare e l'Altamura è stabilmente al secondo posto). Appuntamento da non perdere per gli sportivi e per gli appassionati dei colori biancorossi in tutti gli sport. L'allenatore Colaianni fa affidamento sulla squadra per proseguire la marcia anche sul fronte della Coppa.