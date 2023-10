Rinnovato l'accordo per lo sportello di Agenzia delle entrate e riscossione

Il Comune di Altamura ha rinnovato per un anno il contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di alcuni ambienti dell'ex Tribunale di Altamura, in Largo Santoro Passarelli, in funzione di sportello unico decentrato di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione. Dallo scorso anno nell'immobile di proprietà comunale è stata messa a disposizione una superficie di circa 150 metri quadrati per riattivare il servizio.Presso l'ex Tribunale sono attualmente ubicati anche l'Ufficio del Giudice di pace, presso il quale è in servizio personale comunale, e il Centro per l'impiego. Venuta meno la destinazione della funzione giudiziaria, l'immobile è stato trasformato in un centro polifunzionale di servizi ed "è intenzione dell'Amministrazione Petronella valorizzare ulteriormente", fa sapere il Comune in una nota stampa. "A tal proposito, sono in corso delle interlocuzioni con la sede regionale di Agenzia delle Entrate per chiedere un maggiore utilizzo degli uffici già messi a disposizione, incrementando i giorni di apertura al pubblico (attualmente uno alla settimana) e/o le fasce orarie, per andare incontro alle esigenze di cittadini e categorie professionali".