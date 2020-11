Agenzia delle Entrate riaprirà nell'ex tribunale

Sono stati consegnati i lavori per i locali della sezione distaccata dell'ex Tribunale. Ospiteranno l'Agenzia delle Entrate (il cui servizio su Altamura è stato interrotto il 1° gennaio 2018) e l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia). Gli uffici di quest'ultima si trasferiranno dall'attuale sede di piazza Matteotti nei nuovi locali.I lavori riguarderanno la manutenzione straordinaria (rifacimento di pavimenti, impianto elettrico ed impianto di riscaldamento) e saranno ultimati entro 60 giorni. A breve sarà anche ultimata la gara per la fornitura, da parte dell'Amministrazione comunale, degli arredi necessari all'espletamento del servizio."Sarà così garantito un servizio essenziale per la comunità", comunica l'amministrazione comunale.