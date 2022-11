Riapre Agenzia delle entrate, il commento di Cappiello (Pd)

"La riapertura della sede, a seguito della chiusura avvenuta nel 2018, è stata seguita con attenzione da me e dal Partito Democratico unitamente alla Sindaca e ai competenti Uffici comunali. Ricordo, infatti, i ripetuti incontri intercorsi, non ultimo quello di gennaio 2020, prima della pandemia da COVID 19, con i dirigenti dell'Agenzia per studiare tempi e modalità di realizzazione del progetto. Dopo anni, la sede dell'Amministrazione Finanziaria torna ad essere un punto di riferimento della nostra Comunità e dei comuni limitrofi, che garantirà ai cittadini, professionisti ed imprenditori la fruizione in loco di servizi pubblici essenziali". E' il commento di Antonio Cappiello, capogruppo del Pd in consiglio comunale, sulla riapertura della sede locale di Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate riscossione. Da oggi l'apertura al pubblico, presso l'ex Tribunale."A mio avviso - aggiunge Cappiello - non si tratta di un punto di arrivo ma di partenza verso altri e più importanti obiettivi strategici per il nostro territorio. Sarà un giorno di gioia, da vivere senza esasperazioni di toni e senza quelle tensioni che ultimamente stanno animando il clima politico cittadino".