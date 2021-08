Centrodestra chiede le dimissioni di Melodia

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa delle forze di centro-destra (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) relativo all'azzeramento della giunta da parte della sindaca Rosa Melodia"Oggi, il Sindaco Rosa Melodia per la terza volta nel suo mandato revoca la giunta da lei stessa nominata. Dalle sue dichiarazioni emerge una giunta incapace di gestire ed impegnarsi dinanzi alle "nuove opportunità economico-finanziarie di cui beneficia l'Amministrazione". Il centrodestra altamurano non può che condannare il terzo cambio di giunta in tre anni che getta ulteriormente nel disordine amministrativo la città recando danni incalcolabili alla vita dei cittadini, delle imprese e delle famiglie altamurane abbandonate e senza una guida da anni. L'intera coalizione di centrodestra chiede ai partiti di maggioranza e al Sindaco uno scatto di orgoglio e di assumersi le proprie responsabilità davanti alla città, rassegnando le proprie dimissioni."