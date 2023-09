Forza Italia Giovani alla festa nazionale di Gaeta

Si è conclusa "Azzurra Libertà - ritorno ad Everest", la festa nazionale di Forza Italia Giovani a Gaeta. I temi dell'agenda politica della manifestazione politica azzurra si sono focalizzati su Europa, rivoluzione green, lavoro e università, mafia e riforma della giustizia.Numerosi i giovani partecipanti dalla città di Altamura e dalla provincia di Bari, che hanno partecipato alle attività in programma tra cui il panel sulla lotta alla mafia che ha visto tra i relatori anche il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e l'On. Rita Dalla Chiesa. Territorio, giovani e militanza al centro del rilancio di Forza Italia e della sua azione politica."La grande partecipazione da Altamura e dall'intera provincia - ha dichiarato Lorenzo Attivissimo, vice coordinatore regionale di Forza Italia Giovani - è un segnale forte e chiaro. Aprire il partito alla militanza e alla società civile, a chi ha voglia di lavorare per la buona politica, rimboccandosi le maniche, senza rendite di posizione, non per ricevere ma innanzitutto per dare. Questa è la ricetta vincente e il modello "Altamura", che ha permesso di portare ad essere Forza Italia la prima forza politica della città"."Siamo ritornati protagonisti - ha aggiunto Attivissimo - e continueremo ad esserlo, senza perdere di vista le prossime sfide elettorali. Con Gaeta apriamo una nuova stagione politica nei comuni della nostra provincia e lanciamo la sfida sulla centralità dei giovani. Questo non è più il momento dei passi di lato ma di quelli in avanti".