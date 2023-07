Forza Italia Giovani: Attivissimo vice coordinatore in Puglia

Lorenzo Attivissimo, coordinatore giovanile di Forza Italia Giovani di Altamura, è stato nominato nuovo vice coordinatore regionale di Forza Italia Giovani. Sicuramente un riconoscimento all'impegno politico che da anni lo vede convintamente in prima linea nella formazione giovanile di Forza Italia."Una nomina - commenta - che rappresenta il giusto riconoscimento al nostro territorio e al lavoro di questi anni. Abbiamo un obiettivo: dare slancio e nuova linfa vitale al partito per affrontare le sfide del domani, partendo dai territori e dal merito. Abbiamo bisogno di costruire una squadra forte, compatta e leale. In concerto con il partito, lavoreremo in squadra, in piena sintonia con i nostri dirigenti nazionali, regionali e membri di Governo".La nomina è stata firmata dal coordinatore regionale di FI Giovani, Mario Schena. "La grande famiglia del movimento giovanile pugliese, in concerto con il partito, è pronto a rilanciarsi per la sfide del domani, sulle orme del Presidente Berlusconi", ha detto ancora Attivissimo.