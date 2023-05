Vice ministro Sisto: "Ora avanti per la vittoria al ballottaggio"

Presente con propria lista pressoché in tutti i Comuni baresi al voto, Forza Italia ha ottenuto, in questa tornata, un risultato elettorale assai convincente. Vittorie già consolidate a Monopoli, Toritto e Poggiorsini. Ballottaggi, invece, ad Altamura, Acquaviva, Mola e Valenzano.In particolare, ad Altamura, Forza Italia è il primo partito politico con l'11%. Stesso risultato ad Acquaviva con l'8% e a Valenzano col 9%. Di rilievo è anche il risultato a Monopoli (8%); comunque soddisfacenti, attesa la difficoltà del contesto e la novità della compagine, sono gli esiti elettorali delle liste FI a Mola e Noci. Straordinario è il successo a Toritto del neosindaco forzista Rotunno e a Poggiorsini della lista Picerno, capeggiata dalla forzista Di Palo."Ringrazio tutte le donne e gli uomini candidati nelle tante liste di Forza Italia e tutti i dirigenti del partito che hanno contributo all'elezione di tanti neoconsiglieri comunali azzurri nei Comuni baresi chiamati al voto". Lo dichiara il viceministro alla Giustizia e commissario di Bari Città Metropolitana, il sen. Francesco Paolo Sisto. "Complimenti al sindaco di Monopoli Angelo Annese, -aggiunge- che abbiamo sempre convintamente sostenuto, per la meritata e schiacciante riconferma. Adesso, ci rimettiamo subito al lavoro per vincere nei Comuni che andranno al ballottaggio: dobbiamo convincere gli elettori a scegliere i nostri candidati sindaci perché rappresentano, senza se e senza ma, le migliori proposte politiche. Perciò, 'pancia a terra' per Moramarco sindaco di Altamura, per Brunetti a Mola di Bari, Morisco a Valenzano e Lenoci ad Acquaviva delle Fonti. Donne e uomini dalla comprovata competenza e serietà che potranno godere, in caso di elezione, del supporto del governo nazionale che condividerà e sosterrà ogni iniziativa che intraprenderanno per la crescita e lo sviluppo dei loro territori. La loro vittoria ai ballottaggi –conclude Sisto- sarà 'il dono più bello che c'è' per il Presidente Berlusconi".