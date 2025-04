Rita Dalla Chiesa al congresso cittadino di Forza Italia

Per il congresso cittadino di Forza Italia, in programma sabato 12 aprile, alle ore 17.00, nel cineteatro Mangiatordi, sarà presente ad Altamura l'on. Rita Dalla Chiesa. Attesi alla convention azzurra anche D'Attis, Sisto, Damiani e De Palma. Dunque i principali esponenti del partito.Grande attesa per il ritorno in città di Rita Dalla Chiesa, accompagnata dal coordinatore regionale di Forza Italia, On. Mauro d'Attis. Saranno presenti anche il Viceministro alla Giustizia Sen. Francesco Paolo Sisto e i Parlamentari Damiani, De Palma e Bellomo.L'ingresso è gratuito e non bisogna effettuare nessuna registrazione.