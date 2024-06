"Grazie a Brindisi per l'accoglienza del Team Altamura"

Comunicato di Forza Italia Altamura sugli ultimi sviluppi riguardanti il Team Altamura, dopo la notizia dell'iscrizione alla serie C - Lega Pro con indicazione del "Fanuzzi" di Brindisi come stadio alternativo al "D'Angelo" che sarà oggetto di lavori di adeguamento."Apprendiamo che la società Team Altamura, nella giornata del 04/06/2024, ha presentato la domanda di iscrizione al prossimo Campionato di Lega Pro Serie C 2024/2025, indicando come stadio "Franco Fanuzzi" di Brindisi al fine di disputare le gare casalinghe in quanto, come noto, lo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura e' oggetto di lavori di adeguamento per l' omologazione alla Lega Pro. Si ringrazia la grande disponibilità del Sindaco di Brindisi dott. Giuseppe MARCHIONNA, la sensibilità e celerità del prefetto di Brindisi dott. Giuseppe Carnevale, il grande lavoro profuso dall'On. Mauro D' Attis, la cordialità del Questore di Brindisi dott. Giampietro Lionetti. Un grazie ai consiglieri comunali di Altamura di Forza Italia dott. Onofrio Gallo e dott. Giandomenico Marroccoli per il loro supporto istituzionale.Si ringrazia tutta la città di Brindisi per l'ospitalità e ci auguriamo che il Brindisi Calcio possa presto tornare a giocare nel categoria professionisti".Forza Italia AltamuraLeggi anche la nostra notizia --> Team Altamura ha scelto stadio di Brindisi per inizio stagione