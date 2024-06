Team Altamura ha scelto stadio di Brindisi per inizio stagione

Ieri presentata iscrizione in serie C Lega Pro

Team Altamura ha depositato ieri l'iscrizione al campionato di serie C Lega Pro.Ha indicato lo stadio Fanuzzi di Brindisi per l'inizio della stagione. Una scelta meno onerosa per la società altamurana rispetto al San Nicola di Bari dove, comunque, c'erano tutti i pareri positivi anche per la sicurezza ma a costo decisamente maggiori.Ora Team può dedicarsi a campagna acquisti. Intanto Giacomarro si è accasato ad Andria.