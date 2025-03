Team Altamura contro la Casertana: è come un "match point"

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 vs 𝗖𝗔𝗦𝗘𝗥𝗧𝗔𝗡𝗔31^ Giornata - Serie C NOWMercoledì 12 marzo 2025, ore 18:30Stadio "Tonino D'Angelo" AltamuraTurno infrasettimanale al D'Angelo. Team Altamura avrà di fronte la Casertana, che naviga in brutte acque, ma non è da sottovalutare. Di fatto è un altro scontro salvezza e i biancorossi hanno un solo obiettivo, quello di vincere e di staccare definitivamente l'avversaria. Quasi un match point (per usare un termine tennistico) che l'Altamura gioca in casa.Nelle gambe e nella testa di Leonetti e compagni ci sono i 90 minuti intensi contro la Juventus Next Gen. Stavolta la squadra di Di Donato è stata molto concreta: due gol sub due affondi, con Leonetti e Grande. E la fortuna è stara dalla sua parte perché gli juventini hanno colpito due pali nel primo tempo e una traversa sul finale. "Era importante tornare a vincere - ha commentato Di Donato oggi nella conferenza pre-partita -. Farlo in quel modo, con un pizzico di fortuna, ci dà slancio per affrontare una partita importante contro la Casertana. Serviva una prestazione importante, così è stato. Con i tre punti ci avviciniamo al nostro obiettivo".Ora tutti concentrati sulla Casertana. "Partita da non sbagliare - ha aggiunto l'allenatore -. Dobbiamo recuperare le energie, la gara di Biella è stata dispendiosa. Abbiamo bisogno ancora di più del nostro pubblico per dare questa spallata".Quanto alla classifica, è stata rivisitata dopo l'esclusione del Taranto ma potrebbe nuovamente essere rivista perché stessa sorte rischia la Turris. Domani il verdetto definitivo.