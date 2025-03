A Biella, contro la Juventus Next Gen, tre punti molto preziosi

Team Altamura vince... "alla Grande". Un gioco di parole che ci sta tutto perché la rete decisiva è di Michele Grande. Con il suo gol i biancorossi tornano alla vittoria dopo cinque partite (una sconfitta contro il Giugliano e quattro pareggi.Vantaggio altamurano con Leonetti al 13' del primo tempo. E' il suo 13esimo sigillo. Nella ripresa juventini pareggiano al quarto d'ora con Pietrelli. Rete decisiva di Grande al 76'. Padroni di casa molto pericolosi in vari momenti della partita e anche nel pressing finale ma questa volta la fortuna è stata dalla parte degli altamurani. La squadra di Di Donato non subisce la rimonta e porta a casa i tre punti.Questa a Biella è stata la trasferta più lunga. Nonostante la lunga distanza, non sono mancati i tifosi altamurani. Tra loro anche altamurani che si sono trasferiti nel Nord Italia.