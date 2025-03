Team Altamura, missione compiuta

Con le reti di Ortisi e Franco, Team Altamura vince al D'Angelo contro la Casertana. Una partita agevole che si è subito incanalata nella giusta direzione. Padroni di casa molto motivati e in campo si è visto.Un successo che di fatto vale la salvezza a cui manca solo il visto dell'aritmetica. Mancano sette partite al termine (sei per l'Altamura) e le distanze con le ultime due della classifica è un distacco ingente.Oggi il Tribunale federale nazionale ha sancito l'esclusione anche della Turris. Stesso destino del Taranto. Entrambe inadempienti con gli obblighi di pagamento dei calciatori. Per effetto delle due esclusioni e dell'azzeramento delle loro gare, la classifica è stata riscritta e adesso vede solo Casertana e Messina in lotta per evitare la retrocessione. Nella 14esima giornata (23 marzo) Team Altamura riposerà.Prima dell'esclusione di Taranto e Turris, il tecnico Di Donato aveva indicato la quota salvezza a circa 40 punti. Di fatto, togliendo i punti ottenuti con le due escluse, l'obiettivo è stato raggiunto. Quindi, se si vuole nutrire qualche ambizione, ora si potrebbe anche fare un pensierino ai play-off.