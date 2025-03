Team Altamura: delicata trasferta contro Juve Next Gen

𝗝𝗨𝗩𝗘𝗡𝗧𝗨𝗦 𝗡𝗘𝗫𝗧 𝗚𝗘𝗡 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔30^ Giornata - Serie C NOWSabato 8 marzo 2025Ore 17:30Stadio La Marmora - Pozzo di Biella (BI)Team Altamura nella trasferta più lunga. Contro le giovanili della Juventus (under 23) che nel girone di ritorno è stata una delle squadre maggiormente costanti, fatta eccezione per lo stop contro l'Avellino. La squadra di Di Donato ha collezionato tre pareggi nelle ultime tre partite, con lo stesso punteggio (1-1), facendosi rimontare in tutte le circostanze. Mancherà De Santis. L'allenatore biancorosso ha invitato i suoi a essere attenti e concentrati perché la Juventus Next Gen, dopo un difficilissimo inizio di campionato, è diventato un osso duro.Nel frattempo ci sono sviluppi nel girone C di serie C. Dopo il deferimento della Covisoc (la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l'esclusione dall'attuale campionato e con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile in Eccellenza. Tutto questo per i mancati pagamenti ai calciatori e per le altre inadempienze che hanno costretto la società jonica a schierare solo i ragazzi, facendo a meno della prima squadra. Ma non poteva andare avanti a lungo. Inoltre il Tribunale ha sanzionato il Messina con 4 punti di penalizzazione da scontare in questa stagione sportiva.E ora cosa accade? Si va verso l'azzeramento dei punti ottenuti dalle altre squadre contro il Taranto. In tal caso Team Altamura ne perderebbe sei perché ha vinto due volte.La parola finale spetta alla Lega Pro che in merito alla penalizzazione di alcuni club e all'esclusione del Taranto F.C. 1927 dal campionato, in seguito al mancato rispetto delle norme e delle scadenze federali, ha convocato d'urgenza, per lunedì 10 marzo p.v. alle ore 12:30, i componenti del proprio Consiglio Direttivo. ''Corretto e necessario - dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani - che la giustizia federale compia tutti i suoi passi, nel rispetto delle regole. Il Consiglio direttivo di Lega Pro ha già fornito la sua totale disponibilità al presidente federale Gravina per migliorare il sistema di controlli all'ingresso dei campionati, anticipando il piano industriale già varato dal Consiglio federale. La selezione iniziale è il primo e più urgente provvedimento da prendere per la tutela dei tornei''.