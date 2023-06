Forza Italia e Forza Italia Giovani hanno inviato una nota all'amministrazione comunale in cui propongono l'intitolazione di una strada al leader del partito e già presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, recentemente scomparso. Occorre, ovviamente, una deroga della Prefettura perché la normativa prevede la possibilità di intitolare vie e piazze a persone morte da almeno 10 anni.Questa la proposta di Forza Italia e dei giovani azzurriLa proposta di Forza Italia e dei giovani azzurri: intitolare una strada di Altamura a Silvio Berlusconi. Dall'ottenimento della DOP al Pane di Altamura, all'istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia durante i suoi Governi" - l'accorato appello all'Amministrazione Comunale di Altamura.A Silvio Berlusconi si deve una radicale innovazione del Paese, che ha condotto alla modernità con la propria azione imprenditoriale nel campo dell'edilizia, della comunicazione e dello sport.Il profilo, civile, imprenditoriale e politico, rendono evidente l'opportunità di mettere in atto tutto quanto necessario al fine di tributare immediatamente al presidente Silvio Berlusconi un riconoscimento imperituro ed intangibile.Consapevoli che ci vorrà la dispensa della Prefettura, ma il limite dei 10 anni dalla morte può essere anche derogato in caso di personaggi di rilevanza pubblica.Forza Italia Altamura chiede al Sindaco del Comune di Altamura, Vitantonio Petronella, e all'Amministrazione Comunale di individuare uno spazio pubblico da intitolare alla memoria di Silvio Berlusconi e di avviare ogni utile e sollecita iniziativa per raggiungere tale scopo, anche richiedendo agli organi competenti le necessarie autorizzazioni o deroghe.