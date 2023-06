Anpi contraria all'intitolazione di una strada a Berlusconi

La sezione ANPI di Altamura ha inviato una lettera di congratulazioni al sindaco Antonio Petronella ed ha chiesto un incontro per presentare l'associazione e avviare una proficua collaborazione con la nuova compagine amministrativa. Nella stessa lettera si esprime "viva contrarietà" alla proposta presentata da Forza Italia e Forza Italia Giovani di intitolare una strada di Altamura a Silvio Berlusconi. "L'opposizione alla proposta - spiega l'associazione dei partigiani - è fondata su ragioni formali e sostanziali. Anzitutto non sono decorsi dieci anni dal decesso, regola valevole per qualunque richiesta di intitolazione. Nel merito, poi, la figura di Berlusconi appare ampiamente divisiva e non esattamente onorevole da infiniti punti di vista, compreso quello inerente il suo agire e dire rispetto al fascismo e al neofascismo".L'ANPI confida nella "capacità di ascolto del nuovo Sindaco e nella volontà di non creare fratture nella società altamurana".