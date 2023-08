Stanziati fondi per sistemazioni stradali

Con un provvedimento degli uffici del sesto settore del Comune, competente sui lavori pubblici, sono stati stanziati 980.000 euro per la sistemazione di alcuni tratti viari della città. La manutenzione stradale è una delle esigenze maggiormente avvertite dai cittadini ma, visto l'ingente impegno economico richiesto, si procede con progetti che riguardano volta per volta aree urbane diverse.A dicembre era stato approvato il progetto definitivo. Con l'ultimo atto è stato approvato il progetto esecutivo e si è dato inizio alla procedura di gara.L'importo a base d'asta sarà di 765.000 euro, oltre all'IVA. Quando la gara sarà conclusa e i lavori saranno consegnati, la durata degli interventi sarà di 5 mesi.(foto di archivio - lavori in via Parisi)